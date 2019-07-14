14.07.2019 16:17
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Otomobil şarampole devrildi : 5 yaralı

Otomobil şarampole devrildi : 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Enes Bozkurt yönetimindeki 26 AC 746 plakalı otomobil, Narince köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Enes Bozkurt ile otomobildeki Ahmet Bereket, Sinan Bereket, Fatma Bereket ve Şahin Mudu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
Kaynak: DHA
Adıyaman, Kahta, Güncel

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