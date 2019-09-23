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Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

23.09.2019 19:02
Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ahmet Karahan'ın kullandığı 34 KJ 9233 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan kara yolunun 1. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Selma (27) ve oğlu Mehmet Karahan (2), yeğenleri Nisa (13) ve Yağmur Karahan (11), 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Ahmet Karahan, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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