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Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

23.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:14Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

MALATYA'nın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sürgü Mahallesi baraj yolu mevkisinde meydana geldi. İsmet Beke yönetimindeki 07 MGA 23 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü İsmet Beke ile otomobildeki Oktay ile Melahat Artuç, Şükran Beke ve Hüseyin Durusu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Doğanşehir, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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