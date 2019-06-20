20.06.2019 13:45
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Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sivas-Ankarayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi.Yıldızeliilçesinden Sivas yönüne giden Serhat Öniz'in (34) kullandığı 06 BCF 227 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Öniz ile araçtaki Gülten Öniz (2), Hasan Aktan (10), Sevilay Arslan (42), YavuzSelimÖniz (5) ve Suudiye Arslanbulut yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ileNumune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


- Sivas
Kaynak: DHA
Sivas,Güncel

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