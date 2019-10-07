Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Aydın
'ın Buharkent
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ebuzer Egemen Dursun (42) idaresindeki 35 HK 205 plakalı otomobil, Denizli-Aydın kara yolu Kızıldere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Muhabbet (41), Havva (39), Abdülaziz (13), Adil (7) ve Hafsa Dursun (7) yaralandı.Denizli ve Aydın'dan gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.