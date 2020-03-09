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Otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralı, eşi öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole devrildi.

09.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:33
Otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralı, eşi öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Bahiddin Ateş (68) yaralandı, eşi Nurhan Ateş (61) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Kahramanmaraş yolunun 7'nci kilometresinde Belpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden Bahiddin Ateş yönetimindeki 46 NL 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen otomobili görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki yolcu Nurhan Ateş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Bahiddin Ateş ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Nurdağı, Güncel
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