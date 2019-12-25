Haberler » 3. Sayfa » Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde takla atıp şarampole düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

25.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:10 Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı
'nin ilçesinde takla atıp şarampole düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.40'ta Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş. idaresindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole düştü. Olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Selim Ş. (49) ile yolculardan Hüseyin Ş. (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Sağlık görevlilerince yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Sinan Şahin, Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Karakeçili, Kırıkkale, Selim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:20   MHP Genel Başkanı Bahçeli "Kanal İstanbul"la ilgili soruları yanıtladı Açıklaması - Haberler
14:15   Kamyon elektrik direğine çarptı; 1 yaralı - Haberler
14:15   MHP'li Esin Kara'dan Bakan Pakdemirli'ye soru önergesi - Haberler
14:13   Kumar oynayan 49 kişiye ceza - Haberler
14:12   Kaçak madendeki patlamanın ardından Zonguldak Valiliği açıklama yaptı - Haberler
14:04   Mansur Yavaş - Sinan Aygün tartışmasına Davutoğlu'nun partisinden ilk yorum: Yabancı yatırımcıyı kaçırır - Haberler
14:03   Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik - Haberler
13:52   CHP, 46. ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti - Haberler
13:30   Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı - Haberler
13:28   Son dakika: 2011'de Kanal İstanbul'u eleştiren Bahçeli'den yeni açıklama: Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız - Haberler
25.12.2019 14:23:15