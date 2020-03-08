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Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

08.03.2020 11:30
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Konya 'nın Ereğli ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Köyü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 42 ETF 30 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada, bahçe kenarında bulunan bir ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar da yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden kurtarılan H.K, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araç polisin incelemelerinin ardından kaza mahallinden kaldırılırken, soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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