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Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolu Atmalı köyü yakınlarında otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

14.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:58Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Gölbaşı karayolu Atmalı köyü yakınlarında otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden H.T. yönetimindeki 26 PP 696 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan D.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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