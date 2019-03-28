Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Malatya
'da şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya- Çelikhan
karayolu Gündüzbey
Mahallesi yakınlarında yaşanan kazada Yasin Cangir yönetimindeki 20 D 5491 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken araçta bulunan sürücü ile birlikte Murat Polatlı
, Yakup Yıldırım
ve Miraç Yıldırım yaralandı. Yaralılar ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
acil servisine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Gündüzbey, Çelikhan, Malatya, 3. Sayfa
Kaynak: İHA