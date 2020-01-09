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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

09.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:05Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Özcan İlhami Aydan (52) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Uşak- Afyonkarahisar Yolu'nun Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Murat Özuysal'ın (35) kullandığı 03 AB 159 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özuysal ile beraberinde bulunan Fikret Karakaş (45) yaralanırken, Özcan İlhami Aydan hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardındandan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Afyon, Uşak, Güncel

Kaynak: DHA

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