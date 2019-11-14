Haberler » Güncel » Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, Cemile Ünzül (72) öldü, 3 kişi yaralandı.

14.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:27Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

ANTALYA'nın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, Cemile Ünzül (72) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Korkuteli- Naldöken yolunun 3'üncü kilometresindeki Kurucuova mevkisinde meydana geldi. Korkuteli'ne bağlı Esenyurt Mahallesi'ne giden İbrahim Kızılışık (76) yönetimindeki 07 VF 695 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cemile Ünzül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü İbrahim Kızılışık, Ramazan Kızılışık (66) ve Fatma Kızılışık (67) ise ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Cemile Ünzül'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Esenyurt Mahallesi'nde toprağa verildi.



Korkuteli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:02 Bıçaklı soyguncuyu süpürge ile durdurmaya çalıştı
12:02 BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI BÖYLE KOVALADI
12:02 Beyoğlu'nda kapkaççıyı böyle kovaladı
12:02 Manisa fabrikadaki işini bırakıp, yetiştirdiği süs tavuk ve horozları geçim kaynağı oldu
12:02 Malatya'dan 9 ayda 204 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı -
11:56 Erdoğan- Trump görüşmesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama: YPG ile ortaklığımız sürecek
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
11:34 Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
14.11.2019 12:03:31