17.06.2019 11:23
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Nallıhan kara yolunda Bilal Kurt yönetimindeki 16 LFV 74 plakalı otomobil, Aynalıkaya mevkinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Elif ve Ayşe Kurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Bilal Kurt Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Nallıhan, Bolu, Mudurnu, Güncel

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