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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

25.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:45 Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

KOCAELİ'nin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğulcan Durmuş yönetimindeki 34 ARY 27 plakalı otomobil, çamurla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlandıktan sonra ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücü Oğulcan Durmuş ile araçtaki Mert Meriç Uygur ve Hasan Can Kuşdemir yaralandı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gündoğdu, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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