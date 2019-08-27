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Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

27.08.2019 11:48 Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 Yaralı
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammet Çorlu idaresindeki 44 AJ 040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Muhammet Çorlu ile otomobilde bulunan Şükran Çorlu, Feray Köse ile Pınar Köse yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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