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Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

15.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:44Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Karayolu Narince Mevkiinde İbrahim Ekinci idaresindeki 45 HA 2343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü İbrahim E. ile otomobilde bulunan Kadriye Y., Mehmet Emin G., Münevver P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Diyarbakır, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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