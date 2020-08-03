Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içindeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Soma-Savaştepe yolunda Sevişler yakınlarında meydana geldi. Kazım Z. idaresindeki 45 YB 3319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri AKS kurtarma ve jandarma sevk edildi. AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Kazım Z., yolcular Hüsniye Z., Ayşe Z. ve Sıla Z. 112 sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA