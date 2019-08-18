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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5'i çocuk 8 yaralı

Gaziantep'te bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

18.08.2019 13:07 Otomobil şarampole yuvarlandı: 5'i çocuk 8 yaralı
Gaziantep'te bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Nizip karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Ömer Alaca idaresindeki 27 B 4780 plakalı otomobil direksiyon hakimiyeti kaybolunca şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonucu aracın içerisinde bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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