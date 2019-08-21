Haberler
»
Güncel
»
Haber
Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
21.08.2019 00:21
Güncel
Kaynak: DHA
Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi
Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı
Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın
Eski bakan Mehmet Ağar, kayyum atamalarını değerlendirdi: Bu göreve devam edemezsiniz
İngiliz basını, Esad'ın Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı konuşuyor
Süleyman Soylu, kayyum atamalarına tepki gösteren Gül ile Davutoğlu hakkında konuştu: Üzülüyorum
Son Dakika Güncel Haberleri
00:45
ELAZIĞ Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
00:42
BOLU Dorsesi açık kalan kamyon EDS direğine çarptı
00:32
Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı
00:28
Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
00:24
Turhal'da 3 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi tutuklandı
00:23
Foça tatil köyü ihalesi iptal edildi
00:23
SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri
Ana Sayfa
Son Dakika
›
→ Anasayfa
→ Güncel
→ Magazin
→ Spor
→ Ekonomi
→ Politika
→ Dünya
Güncel
Manşetler
Quiz
›
→ Tümü
→ Astroloji / Burç
→ Aşk / İlişki
→ Bilgi / Genel Kültür
→ Kişilik / Karakter
→ Psikoloji
→ Yemek
3.Sayfa
Yerel Haberler
Seçim
Magazin
Spor
Dünya
Gazeteler
Ekonomi
Fotogaleri
›
→ Hepsi
→ Güncel
→ Magazin
→ Spor
→ Yaşam
→ Komik İlginç
→ Teknoloji
→ Ekonomi
TV
›
→ Anasayfa
→ Komik - İlginç
→ Magazin
→ Spor
→ Dünya
→ 3. Sayfa
→ Çok İzlenenler
Finans
›
→ Anasayfa
→ Yazarlar
→ Borsa
→ Döviz
→ Altın
→ Kripto Paralar
→ Akaryakıt
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsakiye