Otomobil şarküteri dükkanına daldı
NİĞDE - Niğde
'de park halindeki araca çarpan otomobil kontrolden çıkarak şarküteri dükkanına daldı. Selçuklu
Caddesi Mevlana
İlkokulu karşısında Y.B yönetimindeki 51 DY 096 plakalı otomobil, park halindeki 51 BC 666 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.B yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarküteri dükkanına daldı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve dükkanda maddi hasar oluştu. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
Niğde
29 Kasım 2018 Perşembe 18:07