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Otomobil seyir halinde alev aldı

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde yanan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

04.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:33Otomobil seyir halinde alev aldı
'ın Söke ilçesinde seyir halinde yanan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Bülent Ecevit Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen Zafer U. yönetiminde ki 09 TK 080 plakalı otomobil bir anda alev almaya başladı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri otomoboldeki yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının elektrik aksamından çıktığı öğrenildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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4.03.2020 14:28:19