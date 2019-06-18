18.06.2019 14:56
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Otomobil site bahçesine devrildi

Otomobil site bahçesine devrildi

Trabzon'da bir sitenin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Trabzon'da bir sitenin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 61 AG 969 plakalı otomobil ile 61 EL 353 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 61 AG 969 plakalı otomobil, Sempatik Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki balkona çarparak sitenin bahçesine devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden çıkartılan yaralı sürücüyü Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Emniyet güçleri tarafından da geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kazada, apartmanın birinci katındaki dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
Ortahisar, Trabzon, Güncel

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