Otomobil Sporları Sezonu Karting ile Açıldı

Tüm kategorilerde 2 gün boyunca birbirinden çekişmeli ve heyecanlı yarışlar yaşandı.

Mini kategoride yarışan 5 sporcu Emir Tanju, Hakkı Dorum, Batı Ege Yıldırım, İskender Zülfikari ve Sarp Uzunoğlu izleyenlere keyifli anlar yaşattılar. Her 3 yarışı da kazanan Emir Tanju günü birinci olarak tamamlarken, Hakkı Dorum ikinciliği ve Batı Ege Yıldırım da üçüncülüğü elde etti.

Formula Junior kategorisinde ise zirve mücadelesi Ömer Asaf Kolot ile Yiğit Arslan arasında yaşandı. Milli sporcu Ömer Asaf Kolot iki bir birincilik ve bir ikincilikle sezona zaferle başlayan isim olurken, iki ikiniclik ve bir birincilik kazanan Yiğit Arslan sezonun ilk yarışında podyumun ikinci basamağında yer aldı. Bu kategoride üçüncülük Kerim Sulyak'ın olurken, onu Mert Ali Sarıçiçek ve Utku Levent Türkay takip ettiler.

7 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan Formula Senior kategorisinde ise Ali Ehad Türker her 3 yarışı da ilk sırada tamamlayarak birinciliğe ulaşan sporcu oldu. Kerem Kahraman ikinci sırada yer alırken Zekai Özen sezona podyumda başlayan bir diğer isim oldu. Podyumdaki bu üçü sporcuyu sırasıyla Fahrettin Çak, Tayfun Uzun, Mert Yudulmaz ve Ayda Biter takip ettiler.

Türkiye Karting Şampiyonası 06-07 Nisan Bursa'da Nilüfer Karting Pisti'nde gerçekleştirilecek ikinci ayak yarışlarıyla devam edecek.

Kaynak: Bültenler