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Otomobil sporlarında ulusal yarış takvimi belli oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2020 yılı ulusal yarış takvimini belirledi.

31.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:28Otomobil sporlarında ulusal yarış takvimi belli oldu
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2020 yılı ulusal yarış takvimini belirledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre ralli, karting, offroad, tırmanma, pist, drift, klasik otomobil ve rallikros olmak üzere 8 branşta 45 ulusal yarışın organize edileceği sezon 29 Şubat'ta başlayacak ve 1 Kasım'da sona erecek.
Yarış takviminde sekizer ralli ve karting, yedişer off-road ve tırmanma, altı pist, dörder drift ve klasik otomobille birlikte bir de rallikros şampiyonası düzenlenecek.
Ayrıca, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye etabı ve FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil Rallisi de yıl içinde gerçekleştirilecek.
WRC Türkiye Rallisi, 24-27 Eylül tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde organize edilecek.
FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil Eskişehir Rallisi de Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 25-26 Nisan tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Eskişehir, Spor

Kaynak: AA

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