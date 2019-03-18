Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Zonguldak
'ın Kozlu
ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Ilıksu mevkisinde Mehmet K. (28) idaresindeki 14 KH 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güncel
Kaynak: AA