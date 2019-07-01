01.07.2019 15:55
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobil su kanalına uçtu

Otomobil su kanalına uçtu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte su kanalına uçtu.

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte su kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde Z.D. idaresindeki 27 F 8770 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mahalleden geçmekte olan DSİ'ye ait olan Hayıtlı su kanalına uçtu. Olayı gören vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından il müdahale yapıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmek istemedi. Kanala düşen otomobil yapılan incelemelerin ardından iş makinesi ile kanaldan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Yeni Mahalle , Adıyaman , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:55 Kars'ta trafik uygulaması
16:53 Almanya'da askeri helikopter düştü
16:53 Tuzla'da ormanlık alanda yangın paniği
16:52 İsrail'de uçak acil iniş yaptı
16:52 Otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi
16:45 Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor
16:45 Suriye sınırında anız yangını... Gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı