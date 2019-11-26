Haberler » Güncel » Otomobil su kanalına uçtu: 3 yaralı - Haber

Otomobil su kanalına uçtu: 3 yaralı

ISPARTA'da, otomobilin drenaj kanalına uçtuğu kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

26.11.2019 23:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:32Otomobil su kanalına uçtu: 3 yaralı

ISPARTA'da, otomobilin drenaj kanalına uçtuğu kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinden yan yolu kullanarak şehir merkezine seyreden ve sürücüsü tespit edilemeyen 32 HA 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, 5 metre derinlikteki  drenaj kanalına uçtu.

Kazada, araçtaki Cafer Uçar eşi Yeliz Uçar ve oğlu Muhammed Erkan Uçar yaralandı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Cafer Uçar'ın tedavisi olay yerinde yapılırken, Yeliz Uçar ve Muhammed Erkan Uçar ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Cafer Uçar, tedavisinin ardından, hurdaya dönen araçta ve kanalda el feneri yardımıyla cep telefonu ve cüzdanını aradı. Kısa süre sonra kanaldan çıkan Cafer Uçar, olay yerinde inceleme yapan polislerin yanına gelerek, "Altın da para da önemli değil, beni eşim ve çocuğumun yanına götürün" diyerek yardım istedi.

Cafer Uçar polis ekiplerince hastaneye götürülürken, kanaldaki araç vinç yardımıyla çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:15 Erzincan'da "Denetim Seferberliği" gıda kontrolleri başladı
00:14 Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniliyor
00:14 Erzincan'da 500 Başlık Düve Üretim Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
00:14 Rektör Coşkun, Bayburt Fen Lisesi öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi
00:12 Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur bekleniliyor
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
21:10 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! 20 ölü, 150'den fazla yaralı var
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
14:02 Külliye iddialarının odağındaki Muharrem İnce'den açıklama: Saray'a ekmek çıkmayacak
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
09:49 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
27.11.2019 00:23:34