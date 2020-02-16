Haberler » 3. Sayfa » Otomobil sulama kanalına çarptı: 7 yaralı - Haberler

Otomobil sulama kanalına çarptı: 7 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.

16.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:12Otomobil sulama kanalına çarptı: 7 yaralı
'un ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türbe Mahallesi'nde Engin Can E.'nin kullandığı 34 LG 5523 plakalı otomobil Karayer mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil sulama kanalına çarptı. Kazada otomobilde bulunan Karahan Keskin, Banunur Aşçı, Reyhan Karabulut, Kezban Yağız, Zeliha Aşçı, Volkan Kağıt ve Mertcan Erdoğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 18:10:01