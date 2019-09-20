Haberler » Güncel » Haber

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Ahırlı ilçesinde, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Hasan Kaya öldü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan eşi Arife Kaya ise hastaneye kaldırıldı.

20.09.2019 18:51Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
KONYA'nın Ahırlı ilçesinde, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Hasan Kaya öldü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan eşi Arife Kaya ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kaya yönetimindeki 42 RF 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçtu. Sürücünün yanında oturan eşi Arife Kaya, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu. Arife Kaya, eşinin çıkamaması üzerine çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı sudan çıkardı. Ardından sürücü Kaya'nın cansız bedeni araçtan çıkartılıp, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı işe Arife Kaya da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.



Hasan Kaya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:19 - Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar- Endonezya'da okyanuslar için anlamlı bir...
20:19 Cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü
20:18 "Başkomser Nevzat, rastlantı sonucu ortaya çıktı"
20:16 Trabzon'da 86 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
20:16 Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
20:15 Gazze sınırında 74 kişi yaralandı
20:15 İstanbul'da bir evde dehşet: Ailesini katletti