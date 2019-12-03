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Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Deniz B. (28), boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. ile otomobiliyle giderken, tüfekle vuruldu.

03.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:15Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü

ANTALYA'nın ilçesinde, Deniz B. (28), boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. ile otomobiliyle giderken, tüfekle vuruldu. Deniz B., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, beraberindeki eşi gözaltına alındı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Manavgat ilçesi Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Beraberinde boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. de bulunan Deniz B., 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak araç içinde henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar tarafından vuruldu. Deniz B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın istinat duvarına çarparak durabildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü koltuğunda ağır yaralı halde bulunan Deniz B., gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay anında otomobilde olan M.B., polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde ele geçirilen tüfeğe de el konuldu. Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda saçma izi tespit edildi. Parmak izi incelemesinin ardından otomobil, çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

'BABANIN LEŞİNİ YERE SERECEĞİM'

Eşinin cesedi Manavgat Devlet Hastanesi morgunda teşhis ettirilen M.B., polise verdiği ilk ifadesinde, Deniz B. ile boşanma aşamasında olduklarını, 2 gün önce evde şiddetli bir tartışma yaşadıklarını ve olayın polise intikal ettiğini anlattı.  Deniz B. ile bu sabah yolda karşılaştıklarını ifade eden M.B., kocasının babasını tehdit ettiğini, sonra da kendisini cep telefonundan arayıp, "Bunlar iyi günleriniz. Babanın leşini yere sereceğim" dediğini öne sürdü. Eşiyle daha önce de kavgaları olduğunu, bu kavgaların da polise intikal ettiğini kaydetti. Soruşturma sürüyor.



Manavgat, Kavaklı, Güncel

Kaynak: DHA

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