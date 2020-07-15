Otomobil takla atıp refüje çıktı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak refüje çıktı.

Otomobil takla atıp refüje çıktı
15.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:02

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak refüje çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 KF 363 plakalı Renault marka otomobil, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi önünde takla atarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve refüjde bulunan korkuluk demirlerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil, polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Renault, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (1)
ALİ GEDİK: Bu kazaya sebeb olan makas atan bi golf varmis kaza söför hatası deil magandadır zaten emniyet ekipleri araçla ilgili şikayet geldiğini söylemis
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