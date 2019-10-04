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Otomobil takla attı: 1 kişi ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde takla atan otomobildeki Berkay Dökmeci (17) hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

04.10.2019 11:45Otomobil takla attı: 1 kişi ölü, 1 yaralı
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde takla atan otomobildeki Berkay Dökmeci (17) hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Devrek Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Burak Zengin (25) yönetimindeki 06 FVN 03 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Burak Zengin yaralanırken, araçta bulunan Berkay Dökmeci ise yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Burak Zengin, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Berkay Şahin, Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: DHA

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