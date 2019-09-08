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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin yoldan çıkıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

08.09.2019 23:42 Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da otomobilin yoldan çıkıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Tadım köyü yolu 10'uncu kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinikaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve 17 yaşındaki Emir Yiğit Gökdere yaralandı.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesine, ağır yaralanan Gökdere ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Gökdere, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Gökdere, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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