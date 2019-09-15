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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

15.09.2019 09:36Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Antalya- Konya karayolunun Manavgat'a bağlı Gençler Mahallesi yakınlarında dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada Nusret Kutlu'nun kullandığı 07 NJP 22 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Mustafa Özkan, yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Özkan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Kazada yaralanarak Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nusret Kutlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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