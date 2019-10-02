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Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Van'da bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

02.10.2019 11:41Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Van'da bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Kuzgunkıran Tüneli civarında meydana geldi. Sürücüsünün isminin henüz belirlenmediği araç, Bitlis'ten Van istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu otomobil içerisinde 4 kişinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri, araç içerisindeki 3 kişiyi yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarırken, aynı araçtan 1 kişinin ise cansız bedenini çıkarttı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - VAN

İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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