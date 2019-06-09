Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum
'un İspir
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Rize
'den İspir istikametinde hareket eden Muhammet Dilmaç (34) yönetimindeki 53 DT 549 plakalı otomobil, Madenköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, otomobilden fırlayarak yola savrulan Şeyma Güzel Dilmaç (31), olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Muhammet Dilmaç ile araçta bulunan İsmail Dilmaç (32), Büşra Güzel (18) ve Ravza Dilmaç (4) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla İspir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Şeyma Güzel Dilmaç'ın Ağrı
'da öğretmenlik yaptığı ve bayram tatili için ailesiyle Rize'ye gittiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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