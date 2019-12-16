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Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta südücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, köprü direğine çarptı.

16.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:54Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

ANTALYA'nın ilçesinde, kavşakta südücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, köprü direğine çarptı. Kazada, aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Manavgat- Serik yolunun köprü geçişinin altında bulunan akıllı kavşakta meydana geldi. Manavgat yönüne giden Telad Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3135 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı, ardından savrularak takla atıp, köprü direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Telad Elmas, Ayşe Elmas (52), Aysel Elmas (35), Telat Elmas (14) ve Büşra Elmas (9) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Sağlık durumu ciddi olan Telad Elmas, Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Aysel Elmas, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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