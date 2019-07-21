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Otomobil takla attı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

21.07.2019 19:07 Otomobil takla attı: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden İbrahim Kılınç idaresindeki 46 AY 824 plakalı otomobil, Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü İbrahim Kılınç yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa

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