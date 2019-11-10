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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

10.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:34Otomobil takla attı: 1 yaralı
'un ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erdoğdu Mahallesi'nden Atapark Kavşağı'na seyir halinde bulunan Mehmet O. yönetimindeki 61 TE 515 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak bir süre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü kaza yerine gelen ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. 112 acil sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası ulaşım tek şeritten verilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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