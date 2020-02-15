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Otomobil takla attı: 1 yaralı

FATİH Balat sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki demir korkuluklara çarptı sonra da takla attı.

15.02.2020 05:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 05:49Otomobil takla attı: 1 yaralı

FATİH Balat sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki demir korkuluklara çarptı sonra da takla attı. Kazada otomobildeki kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza Balat sahil yolunda saat 04.30 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BIE 429 plakalı otomobil Eminönü'nden Eyüpsultan istikametine giderken sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine önce kaldırımdaki demir korkuluklara çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. Kazada araçtaki kadın yolcu hafif şekilde yaralanırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası, yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koştu bir yandan da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadın yolcuyu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.  Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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