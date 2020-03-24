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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Niğde'de otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

24.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:52
Otomobil takla attı: 1 yaralı
Niğde 'de otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yenice Mahallesi Dört Ayak Cami yanında meydana geldi. N.Ö (43) yönetimindeki 51 EA 466 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.Ö. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili işlem başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler : Yenice, Niğde, 3. Sayfa

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