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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

30.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:33
Otomobil takla attı: 1 yaralı
Hatay 'ın Payas ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Payas ilçesine bağlı D91 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarık O. (36) otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tarık O.'yu hastaneye kaldırdı. Sürücün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Hatay, Payas, 3. Sayfa
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