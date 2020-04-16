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Otomobil takla attı 1 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

16.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:57
Otomobil takla attı 1 yaralı
Malatya 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye g3öre kaza, Arguvan-Malatya kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. M.Ö yönetimindeki 34 EJ 7862 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atı.

Otomobilde bulunan sürücü M.Ö ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Arguvan, Malatya, 3. Sayfa
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