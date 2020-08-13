Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yakup T. idaresindeki 44 PC 863 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğriçayı Köprüsü yakınlarında takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yakup T. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilirken itfaiye ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Ambulansta tedavisi yapılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi istemedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN