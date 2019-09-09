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Otomobil takla attı, 17 yaşındaki genç öldü, sürücü yaralandı

Otomobil takla attı, 17 yaşındaki genç öldü, sürücü yaralandıELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin yoldan çıkıp takla atması sonucu 17 yaşındaki genç öldü, sürcü yaralandı.

09.09.2019 00:05
Otomobil takla attı, 17 yaşındaki genç öldü, sürücü yaralandı
ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin yoldan çıkıp takla atması sonucu 17 yaşındaki genç öldü, sürcü yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Tadım köyü yolu 10 'uncu kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G. idaresindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve 17 yaşındaki Emir Yiğit Gökdere yaralandı.
Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesine, ağır yaralanan Gökdere ise özel bir hastaneye kaldırıldı.Gökdere, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otomobil takla attı, 17 yaşındaki genç öldü, sürücü yaralandı

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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