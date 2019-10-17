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Otomobil takla attı: 2 ölü

AFYONKARAHİSAR'da otomobilin takla attığı kazada Veli Ülger (33) ve Battal Şenel (27) hayatlarını kaybetti.

17.10.2019 17:13Otomobil takla attı: 2 ölü

AFYONKARAHİSAR'da otomobilin takla attığı kazada Veli Ülger (33) ve Battal Şenel (27) hayatlarını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi.  Veli Ülger'in kullandığı 06 K 5603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri sürücü Veli Ülger ile beraberinde bulunan Battal Şenel'in yaşamını kaybettiğini belirledi. İkilinin cansız bedenleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Konya, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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