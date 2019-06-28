28.06.2019 18:05
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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kastamonu 'nun Daday ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Akpınar köyü mevkiinde Mehmet Gedikoğlu (38) idaresindeki 37 PL 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Gedikoğlu ile yanında yolcu olarak bulunan Satiye Çalık (74) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Akpınar , Kastamonu , Daday , 3. Sayfa

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