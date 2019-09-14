Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesine bir otomobilin şarampole yuvarlanarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

14.09.2019 11:55Otomobil takla attı: 2 yaralı
Çorum'un Kargı ilçesine bir otomobilin şarampole yuvarlanarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Sinop- Kargı yolu üzerinde bulunan Akkise Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kargı İstikametinden İstanbul yönüne seyir halinde bulunan A.M.G.(53) yönetimindeki 55 H 4166 plakalı otomobil, Akkise Köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan şarampole devrilerek takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.M.G. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Z.G.(46) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Sinop, Çorum, Kargı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:11 Çernobil yakınlarında orman yangını
17:11 Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı
17:03 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
17:02 Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında
17:01 ABD, başına ödül koyduğu Usame bin Ladin'in oğlunun öldürüldüğünü açıkladı
17:00 Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda yangın
16:59 20'den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı