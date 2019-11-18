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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

18.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:47Otomobil takla attı: 2 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aykut Güler(57) idaresindeki 34 GS 2065 plakalı aracı ile Merzifon istikametinden istikametine seyir halindeyken mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp devrildi. Kazada Aykut Güler ve Rukiye Güler (57) yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkıştıkları araçtan kurtardıkları yaralıları hastanede ziyaret etmeyi de ihmal etmediler. - AMASYA

Osmancık, Merzifon, Sarıköy, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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