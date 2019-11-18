Haberler » 3. Sayfa » Otomobil takla attı: 2 yaralı - Haber

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralıAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

18.11.2019 20:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:59
Otomobil takla attı: 2 yaralı
AMASYA - 'nın ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aykut Güleridaresindeki 34 GS 2065 plakalı aracı ile Merzifon istikametinden istikametine seyir halindeyken Sarıköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp devrildi. Kazada Aykut Güler ve Rukiye Güler yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkıştıkları araçtan kurtardıkları yaralıları hastanede ziyaret etmeyi de ihmal etmediler.
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Merzifon, Osmancık, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:52 Adana'da şok asayiş uygulaması
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi, kendisini iple tavana astı
00:45 Vatan Caddesi'nde alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır, 3 yaralı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
00:21 Adana'da şok asayiş uygulaması
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:54:40